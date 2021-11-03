صدمتها سيارة ففاقت من الغيبوبة لتتحدث بلغات ولكنات أجنبية

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

بدأت امرأة أميركية لم تزر نيوزيلندا مطلقًا التحدث بلكنة الكيوي النيوزيلاندية المحلية بعد أن استيقظت من غيبوبة استمرت أسبوعين، بالإضافة إلى عدد من اللغات واللكنات الأجنبية.

والجدير بالذكر أن سمر دياز البالغة من العمر 24 عامًا من لوس أنجلوس صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع في 25 نوفمبر من العام الماضي أثناء عودتها إلى منزلها من وظيفتها.

تم نقلها إلى المستشفى حيث تبين أنها أصيبت بعدة إصابات بما في ذلك كسر في الحوض وكسر في الكتف وإصابة في الدماغ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنها أمضت أسبوعين في غيبوبة بعد الحادث. ومع ذلك، لا تتذكر ما حدث لها في ذلك اليوم.

وبعد استفاقتها من الغيبوبة، شعرت في البداية بالارتباك وعدم القدرة على الكلام. تواصلت من خلال لغة الإشارة التي تعلمتها في الجامعة. عندما بدأ صوتها يعود، لاحظت سمر أن حديثها كان مختلفًا.

وقالت سمر لموقع "جام برس": "ذهبت لإعادة التأهيل وبدأ صوتي يتحسن قليلاً. كنت أعمل مع معالجين للنطق ولكني كنت لا أزال أتحدث ببطء شديد، لذلك كان من الصعب سماع أي شيء. عندما أصبح صوتي أقوى، بدأ الناس في سماع اللهجة أكثر".

وتركت اللهجة الجديدة لسمر الناس يتساءلون، وخاصة طاقم المستشفى. "كانت ممرضاتي يأتون ويقولون" من أين أنت؟ " ولن أصدقني عندما قلت "أنا من هنا". أود أن أشرح أنني ولدت هنا لكنهم سيقولون "لكن لديك لكنة غريبة".

وأضافت سمر: "كان على أن أوضح أنها لم تكن لهجتي وقد بدأت للتو في فعل ذلك".

ثم تم اكتشاف أنها مصابة بحالة نادرة تسمى متلازمة اللكنة الأجنبية. منذ ذلك الحين، مر الصيف بمجموعة من الحالات التي تحدثت فيها بلغات ولكنات أجنبية، حيث استمر بعضها بضع ساعات فقط والبعض الآخر بقي لعدة أشهر.

وأضافت، "كان لدي لكنة بريطانية للغاية، قريبة من لكنة صديقي لبعض الوقت. كانت لدي واحدة فرنسية في وقت ما، ولفترة وجيزة، كنت روسيًا. في هذه اللحظة، تم تسويتها على لهجة أسترالية أو نيوزيلندا".

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