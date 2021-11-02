تقرير: مشاهدة "نيتفلكس" و"يوتيوب" تضر بكوكب الأرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر تقرير من أن انبعاثات الكربون التي ينتجها الأفراد الذين يشاهدون أفضل 10 عروض على "نيتفلكس" لمدة شهر تعادل "قيادة سيارة إلى ما وراء زحل" - أكثر من 746 مليون ميل.

ويسجل محتوى "نيتفلكس" في المراكز العشرة الأولى عالميا وقت مشاهدة يصل إلى مئات الملايين من الساعات مجتمعة في الشهر الأول منذ إصدارها.

وفي الوقت نفسه، فإن موقع "يوتيوب" مسؤول عن انبعاث ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون سنويا لتجاوز إنتاج غازات الاحتباس الحراري المكافئ في غلاسكو، حيث تُعقد قمة المناخ COP26.

ويوجد لخدمات البث تأثير سلبي على البيئة بسبب الطاقة المطلوبة لنقل البيانات، والتي يتم توليد نسبة كبيرة منها من مصادر الطاقة غير المتجددة مثل الغاز والفحم، والتي تنبعث منها غازات دفيئة ضارة.

ولكي يتمكن المستخدمون من مشاهدة المحتوى على "نيتفلكس" وخدمات البث الأخرى، يجب أن تنتقل البيانات عبر شبكة من الكابلات الموفرة للطاقة وأجهزة التوجيه ومراكز البيانات.

وتستوعب مراكز البيانات الملايين من أجهزة الكمبيوتر، والمعروفة باسم "الخوادم"، اللازمة لتشغيل الإنترنت - ولكنها تتطلب كميات هائلة من الطاقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وحذرت Greening of Streaming، وهي منظمة أنشئت من أجل "معالجة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الطاقة في قطاع البث"، من تأثير الانفجار في شعبية خدمات البث على الكوكب.

وقال مؤسس Greening of Streaming، دوم روبنسون، لصحيفة "الغارديان": "من الغريب أن التأثير البيئي هو قصة صغيرة جدا في صناعة البث المباشر. ويتحدث الناس عن الاختناقات في حركة الإنترنت الناجمة عن الطلب المتزايد على خدمات البث والألعاب، ولكن هناك الكثير من السعة، يتعلق الأمر في الواقع بالطلب المتزايد على إمدادات الطاقة. أنشأنا Greening of Streaming لأننا نعلم أن هناك شهية كافية داخل قطاع البث لإجراء تغييرات إيجابية لتقليل هذا التأثير البيئي، ولأن التكنولوجيا موجودة لجعلها قابلة للتحقيق".

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ووفقا لـ "نيتفلكس"، يبلغ متوسط ​​البصمة الكربونية لساعة واحدة من التدفق في أوروبا حوالي 55 غراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وهذا يشبه تقريبا أربعة أكياس من الفشار في الميكروويف، ويعادل أيضا القيادة لمسافة 300 متر في السيارة - أقل من ربع ميل.

ووفقاً لـ Carbon Trust، فإن هذا المتوسط ​​يبلغ حوالي 55 غراما للمستخدمين في أوروبا، وهو "صغير جدا مقارنة بالأنشطة اليومية الأخرى".

ومع ذلك، فإن الجمع بين الاستخدام الإجمالي لمشتركي "نيتفلكس" البالغ عددهم 209 ملايين مشترك حول العالم، يدفع إجمالي انبعاثات الكربون إلى مثل هذه النسب الفلكية.

وفي سبتمبر، كشفت "نيتفلكس" لأول مرة عن البرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر مشاهدة. ومن حيث عدد الساعات التي تمت مشاهدتها في أول 28 يوما منذ الإصدار، بلغ عدد أفضل 10 برامج تلفزيونية وحدها (دون مراعاة الأفلام) أكثر من 5 مليارات ساعة.

وأعلن عملاق البث مرة أخرى في مارس عن هدفه المتمثل في خفض صافي الانبعاثات بنهاية عام 2022.

ويعني الصفر الصافي أن أي انبعاثات سيتم موازنتها من خلال مخططات لتعويض كمية مكافئة من غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، مثل زراعة الأشجار أو استخدام تقنية مثل التقاط الكربون وتخزينه.

ومع ذلك، فإن خططها الخاصة لتصبح صافي صفر تعتمد فقط على البصمة الكربونية لعمليات الشركة وصناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية - وليس الانبعاثات الناتجة عن العملاء الذين يشاهدون المحتوى على المنصة.

وقال دانيال شين، كبير المحاضرين في علوم الكمبيوتر في جامعة بريستول، لصحيفة الغارديان: "يجب أن يشمل حساب البصمة الكربونية أجهزة المستخدم حيث يتم استهلاك الخدمات الرقمية. وسيقوض استبعاد هذا الجزء من البصمة القدرة على إدارتها وتقليلها".

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