لحظات مرعبة لعائلة بلجيكية على جسر متحرك «فيديو»

حالة من الرعب عاشتها عائلة بلجيكية داخل سيارتها بعد انفتاح جسر متحرك دون سابق إنذار للسماح بمرور سفينة، بينما كانت سيارتهم تسير فوق الجسر.

ووثق فيديو انتشر على منصات التواصل الادتماعي عالميا الحادثة وللحظة المرعبة التي ارتفع فيها الجسر وعلقت السيارة ومن فيها، على جسر في مدينة لوفين في 27 أكتوبر الجاري.

وبدأ الجسر يفتح بوابته دون سابق إنذار للسماح لسفينة بالمرور، تاركا الأسرة عالقة على الجسر، ومع استمرار الجسر في الارتفاع، بدأت السيارة في النهاية بالانزلاق للخلف، قبل أن تصطدم بالطريق العام وتنقلب. بحسب«ديلي ميل»، و«روسيا اليوم».

وتركت الأسرة المكونة من 3 أفراد محاصرة داخل سيارتها، وتم تحريرها في نهاية المطاف من قبل خدمة الإطفاء ثم نقلوا إلى مستشفى غاستهويسبيرج.

Parents and child (1.5) are scared of their lives when their car falls off an open bridge. Leuven, Belgium pic.twitter.com/iiMTfzVucy