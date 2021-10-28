تدخل للصلح بين اثنين من أقاربه فذبحهما

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

وجدت هيئة محلفين في مدينة كراسنودار الروسية أن كريم أشوراليف البالغ من العمر 44 عامًا مذنباً بارتكاب جريمة القتل المزدوج.

وحاول كريم أشوراليف، البالغ من العمر 44 عامًا، التوفيق بين اثنين من أقاربه، لكن انتهى به الأمر بقتلهما، حسبما قال مكتب المدعي العام الإقليمي.

ووقعت الدراما العائلية في 30 سبتمبر 2019 خلال وليمة في مزرعة لينين بالقرب من كراسنودار.

وشرب الرجل كمية من الكحول بصحبة مالكة المنزل البالغة من العمر 70 عامًا عندما اندلع خلاف بينها وبين ابنتها البالغة من العمر 48 عامًا. حاول الضيف التوفيق بين المرأتين، لكنه لم يستطع التقليل من حدة الخلاف.

أشوراليف، كما لوحظ عليه في المحكمة، قام بجريمته بسبب كراهيته الشخصية للنساء بسبب عدم رغبتهن في إنهاء النزاع، أمسك بسكين وذبح قريبتيه.

وعندما وصل الأطباء إلى مكان الحادث، توفيت الأم وابنتها.

وجدت هيئة المحلفين أن الرجل مذنب، لكن لن يُحكم عليه إلا في ديسمبر المقبل.

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