رسالة في دورة مياه جامعة عين شمس تثير الخوف بين الطلبة..(صورة)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت رسالة كُتبت على الجدار الداخلي لدورة المياة في جامعة عين شمس موجة من الخوف بين طلاب الجامعة، وتناقلت منصات التواصل صورة الرسالة على نطاق شعبي واسع.

وبحسب عدد من الصحف والمواقع المحلية، كتبت طالبة مصرية الرسالة المفزعة على جدران دورة المياة، قائلة فيها "هنتحر يوم 1/11/2021"، وكشف الطالب مايكل منير أمين مساعد اللجنة العلمية باتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الطالبة بالفرقة الرابعة، هددت بإنهاء حياتها في أول يوم من شهر نوفمبر المقبل، بسبب رسوبها في إحدى المواد ونتج عنه إعادة السنة الدراسية، إذ كتبت على جدران دورات المياه بكلية الطب في جامعة عين شمس: "الدنيا ليست عادلة، فمن غير المنصف أن أرسب سنة كاملة بسبب مادة واحدة فقط، فتفوقي خلال الثلاث سنوات الأولى لم يشفع لي"، موضحة أنها تعاني من مرض نفسي يدعى ثنائي القطبي.

انتشرت رسالة الانتحارعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الرواد الذين طالبوا بضرورة إنقاذ الطالبة، خاصة بسبب توضحيها للمرض النفسي التي تعاني منه، والذي يجعل أفكار الانتحار قريبة منها.



ادارة الجامعة قامت بتفريغ كاميرات المراقبة التي كشفت عن هوية الطالبة، وتم التواصل معها لتقديم كافة الدعم النفسي ل

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