العالم ينفق 15 مليون دولار في الساعة على تطبيقات الهواتف الذكية !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير دولي بان اجمالي الانفاق العالمي على تطبيقات الهواتف الذكية سجل في الربع الثاني من العام الحالي 2021 قرابة 33.1 مليار دولار.

واوضح التقرير الذي اصدرته شركة "سينسور تاور" المتخصصة في أرقام وإحصاءات التقنية والاقتصاد، أن المستخدمين حول العالم ينفقون على تطبيقات الهواتف الذكية 11 مليار دولار في كل شهر (بواقع 367 مليون دولار في كل يوم) أي اكثر من 15 مليون دولار في الساعة.

وذكر التقرير بان الانفاق على تطبيقات الهواتف الذكية في الربع الثاني من العام الحالي زاد بمقدار 5.4 مليار دولار وبنسبة تصل الى 19.5 %، وذلك لدى المقارنة بالانفاق العالمي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها قرابة 27.7 مليار دولار.

وشهدت تطبيقات الهواتف الذكية إقبالا واستخداما من قبل الناس خلال فترة كورونا وذلك مع حاجة الناس للتواصل عن بعد ولتسيير الأعمال والتسلية والترفيه وطلب الحاجيات والطعام والدواء عن بعد.

وكانت تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل، وتطبيقات المكالمات المرئية والاجتماعات عن بعد وغيرها من تطبيقات التواصل من الأكثر طلبا خلال العام الحالي.

كما كانت تطبيقات الصحة وطلب الطعام والخدمات عبر الهواتف الذكية من الأكثر تحميلا واستخداما رافقها استخدام مكثف لتطبيقات الألعاب الإلكترونية بهدف التسلية مع البقاء قترات طويلة في المنزل بسبب الحجر المنزلي.

الى ذلك اشار تقرير “سينسور تاور” بان فترة الربع الثاني من العام الجاري شهدت 35.5 مليار تحميل لمختلف انواع التطبيقات عبر مختلف الاجهزة الذكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news