لغز ميكروباص الساحل.. تفاصيل القبض على الشهود الثلاثة

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل القبض على 3 متهمين في حادث كوبري الساحل المعروف إعلامياً بـ"لغز ميكروباص الساحل"، وهم الشهود الثلاثة الذين أدلوا بأقوال ثم تراجعوا عنها وغيروها، بعدما تمت مواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية، وتحولوا من شهود إلى متهمين، بعدما أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، شملت استماع فريق من محققي النيابة إلى الشهود، وقال المتهمون الثلاثة إنهم سمعوا صوت ارتطام بالمياه، كما شاهدوا سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل، وعلى الفور أمرت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحقيقتها.

وتوصلت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى عدم صحة الواقعة، وعزز ذلك عدم توصل فرق الإنقاذ النهري لأي سيارات في محيط السقوط المزعوم، وتمكنها من انتشال غطاء سيارة كبير الحجم.

وإمعانا في التأكد من صحة ما رصدته كاميرا مراقبة قريبة من كوبري الساحل، أجرت الأجهزة الأمنية المصرية تجربة إلقاء غطاء سيارة كبير الحجم، وتم رصده بالكاميرات، حيث تبين تطابق المشهد مع نظيره الذي سجلته كاميرات المراقبة.

وأعادت النيابة العامة المصرية سؤال المتهمين الثلاثة، الذين قالوا إن ما أدلوا به في التحقيقات، كان مجرد ما سمعوه من الأهالي، فأمرت النيابة بالقبض عليهم بتهمة "إزعاج السلطات".

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