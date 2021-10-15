محمد اوزيريك.. تركي يدخل التاريخ بأكبر أنف في العالم (فيديو)

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن

هل فكر أحدكم أنه يمكن لأحد الأعضاء في جسمه تحقيق رقم عالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ؟. هذا ما فعله التركي محمد اوزيريك،«71 عاما»، الذي يمتلك أنفا مثيرا للإعجاب والدهشة، ويعتبر صاحب اطول أنف في العالم تم تسجيله بشكل رسمي.



اوزيريك ذهب في عام 2010 إلى برنامج في التلفزيون الايطالي يدعى «ارقام قياسية» وقام أشخاص محترفون بقيام أنفه الضخم وبلغ طوله 8.8 سنتيمتر وهو رقم قياسي.

وباعتبار أن الانف هو أحد الأعضاء القليلة في الجسم إضافة إلى الأذان التي تواص النمو مع التقدم في السن، فثمة فرص جيدة أنه إذا تم قياس انف اوزيريك من جديد أي بعد 11عاما على القياس الأول أن يتمكن من تحطيم رقمه القياسي السابق.

وهناك تقارير تقول غي مؤكدة تقول، أن أطول الانوف في العالم يرجع إلى رجل يدعى توماس ويدرز الذي كان عمل في سيرك بمدينة يوركشير البريطانية في القرن الثامن عشر، وبلغ طول أنفه 19سنتيمتر الامر الذي يجعل أنف اوزيريك صغيرا ولا يذكر أمام أنف توماس ويدرز.

و قامت سجلات غينيس العالمية بتكريم توماس ويدرز باعتباره يحمل أضخم انف في العالم وتم صنع تمثال لرأسه من الشمع حيث يظهر أنفه الكبير. وقد توفي وفي سن 50 او 52عما في يوركشير ولكن سمعة أنفه الضخم تعيش حتى الان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news