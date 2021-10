مخلوق غريب يدق الجرس ويصيب امرأة بالرعب.. فيديو

أصيبت امرأة وابنتها بالرعب في منزلهما بشرق إنجلترا بعدما فوجئت بكائن غريب يدق جرس باب منزلها، وعندما دققت في كاميرات المراقبة اكتشفت أنه كائن "الحلزون" قد مر من فوق الجرس ما أدى إلى الرنين داخل المنزل.

وقالت صحيفة "مترو" إن المرأة ليان جينيجس وابنتها قفزا من أسرتهما، بعدما سمعا رنين جرس باب المنزل، وتبين أن الحلزون زحف على الجرس وظهرت حركته ببطء في كاميرا المراقبة.

وقالت المرأة: "لقد كنت مرعوبة بعض الشيء أولاً وعندما أعدت تشغيل اللقطات، بدأت في الضحك".

وأشارت إلى أنها وضعت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها وكان الجميع يرسلون إليها رسائل ليخبروها بأن الواقعة كانت مضحكة للغاية.

'Ring, ring, anybody home?' — Slug



A woman in the UK couldn't understand why her doorbell kept mysteriously ringing. But when she checked the Ring security footage, she found the culprit was a slug. pic.twitter.com/23V5FESdLc