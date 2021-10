الأقمار الصناعية تلتقط صورا غريبة ومذهلة أعلى بركان لابالما.. فيديو

رصدت الأقمار الصناعية مشهدا غريبا من الفضاء لموجات جاذبية في السماء نتجت عن استمرار اندفاع الحمم البركانية من فوهة بركان كامبر فيجا في جزيرة لابالما الإسبانية.

التقطت الأقمار الصناعية صورا للحظات رصدت أعلى البركان من الفضاء، حيث اندفعت الحمم من باطن الأرض مترافقة مع أعمدة الدخان الكثيف الذي تصاعد في السماء مشكلا مشهدا مثيرا لأمواج قيل إنها ناتجة عن موجات جاذبية.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، صعد من فوهة البركان عمود من الرماد باتجاه الفضاء وشكل هذه الحلقات.

وفقا لمركز "تولوز" الاستشاري للرماد البركاني، وصل ارتفاع العمود إلى 3 كيلومترات في 4 أكتوبر، الأمر الذي شكل خطرا على الطائرات في منطقة.

والتقط المشاهد الرائعة للموجات الغريبة التي أنتجتها أعمدة الدخان، القمر الصناعي "Aqua" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث تظهر التموجات الغريبة التي شكلت حلقات دائرية فريدة في الفضاء.

This time-lapse from @cielodecanarias shows the interaction of the #VolcanLaPalma eruptive plume with the Temp inversion at the top of the Saharan Air Layer that forces it to move horizontally at 5300m asl. The volcano emits pulses of different intensity which causes these waves! pic.twitter.com/L2MblhV7Ab