أسد يخرج من مرحاض عمومي للرجال يحظى بتعليقات ساخرة.. فيديو

في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحيوانات برية في المناطق العامة والسكنية.

أحد مقاطع الفيديو يظهر فيها أسد يخرج من مرحاض عام، ترك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مذهولين. والجدير بالذكر أن مجموعة من الناس رصدوا الأسد يخرج من الحمام أثناء رحلة سفاري.

يُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة مرحاضًا عامًا به لوحة خضراء تشير إلى "مرحاض رجال"، بينما يمكن سماع صوت الناس يتحدثون في الخلفية.

ويبدو أن من التقط الفيديو هم مجموعة من السياح في رحلة سفاري.

ويمكن رؤية أسد يخرج من المرحاض العام، ويترك الزائرين في حالة من الرهبة والخوف، بينما تتوقف القطة الكبيرة البرية هناك للحظة وتتفقد محيطها ثم تتحرك نحو الغابة المجاورة.

تمت مشاركة الفيديو على "توتير" لمنظمة هندية غير حكومية تعمل على زيادة الوعي بالحياة البرية في الهند، وعلقت "المرحاض ليس آمن دائماً، يمكن إعادة استخدامه للبشر في بعض الأحيان، ويمكن للآخرين استخدامه أيضًا" ، كما ورد في التسمية التوضيحية المشتركة مع الفيديو.

ومنذ مشاركته، انتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تعليقات مرحة.

وسخر بعض المستخدمين على الحادث غير العادي، بينما أعجب آخرون بأخلاق الأسد، فيما أعرب البعض عن خوفهم، وإنهم لن يستخدموا أي نوع من المراحيض العامة خلال رحلة سفاري في الغابة.

يقول أحد التعليقات الساخرة: "كانت الأرض التي بُني عليها المرحاض في السابق مكان حمام الأسود. استولى عليها البشر. زار الأسد للتو للتحقق مما إذا كان البشر قد حافظوا عليه بشكل جيد أم لا".

Loo is not always safe & reliver for humans, sometime it can be used by others too...@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC