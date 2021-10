طائر كاد أن يتسبب بكارثة لطائرة مدنية أميركية أثناء الإقلاع (فيديو)

كاد أن يتسبب دخول طائر بمحرك طائرة أميركية بكارثة تودي بحياة المئات، وذكرت وسائل اعلام أميركية، أن طائرا دخل محرك طائرة تابعة لشركة «سبيريت إيرلاينز»، أثناء محاولتها الإقلاع من مطار "أتلانتيك سيتي"، ما تسبب في اشتعال المحرك وتعليق الرحلة وإجلاء الركاب. وذكرت وسائل الإعلام أن الطائر اصطدم بالمحرك الأيمن للطائرة التي استطاعت المناورة قبل ان يتحول الامر الى كارث

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeR pic.twitter.com/gJLkajU5KG