تطورات الحالة الصحية للإمام الطيب شيخ الأزهر

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

خضع شيخ الأزهر أحمد الطيب لجلسات علاج طبيعي للعمود الفقري في ألمانيا، بعد توصية من أطباء مصريين له بإجراء فحوصات دقيقة لمنطقة الظهر والعمود الفقري.

وأفادت مؤسسة الأزهر، في بيان لها: إن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا، لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، مشيرةً إلى أن شيخ الأزهر الآن بخير والحمد لله.

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