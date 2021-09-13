الدنمارك: أول حفل تحضره عشرات الآلاف منذ جائحة «كورونا»

المصدر: كوبنهاغن ■ د.ب.أ

تحدّثت وسائل الإعلام الدنماركية، أمس، عن ليلة ساحرة، بعد يوم من حضور عشرات الآلاف حفلاً لموسيقى الروك في كوبنهاغن، إذ يعد أول حفل من هذا النوع الذي يقام في استوديو كامل العدد في أوروبا منذ بداية جائحة «كورونا»، وفقاً لما قاله المنظمون.

وبعدما ألغت الدنمارك آخر القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا منذ يومين، تمكن 50 ألف شخص من حضور حفل لفريق «ذا ميندز أوف 99» في استاد باركين، أول من أمس، بعدما أصبح لا يتعين على المواطنين إظهار ما يثبت حصولهم على لقاح ضد فيروس كورونا، أو تعافيهم من الإصابة أو سلبية إصابتهم بالفيروس، حتى في الفعاليات الكبيرة، مثل الحفلات أو مباريات كرة القدم أو في الكافيهات، التي أعادت فتح أبوابها.

ووصفت وسائل الإعلام الحفل بـ«التاريخي».

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