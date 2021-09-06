ستانلي توتشي: أصبت بالسرطان منذ 3 سنوات

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

كشف الممثل الأميركي ستانلي توتشي (60 عاماً) عن أنه تم تشخيص إصابته بالسرطان منذ ثلاثة أعوام، ولكنه قال إنه بصحة جيدة الآن.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن توتشي أشار إلى أنه خضع للعلاج الكيماوي بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وأضاف: «لقد كان الورم كبيراً، لذلك كان عليّ أن أخضع للعلاج الكيماوي والإشعاعي».

وأوضح أن العلاج نجح، وأنه من غير المرجح أن يعود الورم مجدداً.

واعترف بأنه كان متردداً في أن يبدأ العلاج الكيماوي، بسبب معاناة زوجته الأولى مع العلاج الكيماوي، بعد إصابتها بسرطان الثدي ووفاتها في عام 2009.

وتابع «تعهّدت بأنني لن أقوم بهذا العلاج، لأن زوجتي الأولى توفيت بالسرطان، ومشاهدتي لها وهي تمر بهذه العلاجات لأعوام كانت أمراً صعباً».

وأشار توتشي - الذي حاز العديد من الجوائز - إلى أن المرض جعله يشعر بأنه تقدم في العمر بصورة كبيرة: «السرطان يجعلك أكثر خوفاً وأقل خوفاً في الوقت نفسه. أشعر بأنني أكبر سناً مقارنة بما كنت قبل أن أصاب بالمرض. ولكن مازال المرء يريد أن يمضي قدماً ويحقق ما هو مطلوب تحقيقه».

يُشار إلى أن توتشي حصل على جائزتى «غولدن غلوب» عام 1999 كأفضل ممثل في مسلسل قصير عن وينشيل، وعام 2001 كأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير عن دوره في مسلسل مؤامرة.

الممثل الأميركي: «العلاج نجح، ومن غير المرجح أن يعود الورم مجدداً».

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