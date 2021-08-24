لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات: اكتبوا رسائلكم إلى المستقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

في إطار احتفالات الدولة بعام الخمسين، أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن أحدث مبادراتها، تحت عنوان «رسائل إلى المستقبل». ودعت المبادرة كل مَن يتخذ من دولة الإمارات وطناً له إلى كتابة رسالة إلى نفسه في المستقبل، يرسم من خلالها ملامح أحلامه وتصور رحلته في مستقبل دولة الإمارات. كما يمكن للمشاركين إرسال خطاباتهم بصياغات مختلفة، مكتوبة أو مصورة فيديو أو صوراً فوتوغرافية، إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعام الخمسين.

وتحتفي المراحل المختلفة من فعاليات عام الخمسين بالخمسين عاماً الأولى للوطن، وتصيغ فيها طموحات خمسين عاماً مقبلة وتمد الدروب نحو تحقيق هذه الأحلام. ومن خلال كتابة هذه الرسائل، يتسنّى للجميع تصور مستقبلهم ورسم ملامح النجاح والازدهار في تحقيق طموحهم على مدار الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها.

ووجهت الدعوة إلى الجمهور لتقديم رسائلهم عبر الموقع www.UAEYearOf.ae، حيث سيجري نشرها في قسم خاص لعرضها. كما ستكون الرسائل بمثابة كبسولات زمنية توثق مسيرة الحالمين وإلى أي مدى استطاعوا تحقيق أحلامهم في تجربة فريدة من نوعها، تتيح لهم التفكر والتأمل في خططهم ومستقبلهم. وعند قيامهم بتحميل رسائلهم، سيتلقى المشاركون رسالة إلكترونية تحتوي على رسائلهم في النموذج الرسمي لعام الخمسين، مع خيار تذكيرهم بأحلامهم هذه وفق الإطار الزمني الذي يحددونه، والذي يمكن أن يتم في غضون 5 أو 10 أو 20 أو 50 عاماً.

وتُعد «رسائل إلى المستقبل» أحدث مبادرات لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اللجنة المنوط بها إدارة العديد من المبادرات والأنشطة والاحتفالات على مدار العام.

• تُنشر الرسائل في الموقع الإلكتروني لعام الخمسين، مع جدولتها زمنياً بحيث يجري إرسالها بعد مرور 5 أو 10 أو 20 أو 50 عاماً.

• تشجع المبادرة الجديدة «رسائل إلى المستقبل» مواطني دولة الإمارات ومقيميها على كتابة رسائل إلى أنفسهم في المستقبل، يتحدثون فيها عن أحلامهم، ويتصورون فيها مستقبلهم في مسيرة الدولة.

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