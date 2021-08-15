شبل أسد كهوف سيبيريا عاش قبل 28 ألف عام

المصدر: ياكوتسك (روسيا) ■ رويترز

قال علماء إن شبل أسد الكهوف الذي عثر عليه محفوظاً جيداً بشكل يثير الدهشة في الأراضي الجليدية في سيبيريا عاش قبل 28 ألف عام، وربما مازال بداخله آثار من حليب أمه.

وأضافت دراسة نُشرت في مجلة كواترنيري أنه عثر على الشبل، وهو أنثى وتُدعى سبارتا، في نهر سيمويلياخ في منطقة ياقوتيا الروسية في عام 2018 وعُثر على شبل آخر، يحمل اسم بوريس، في العام السابق. وعثر على الشبلين في منطقة واحدة وبينهما مسافة 15 متراً لكنهما ولدا بفارق آلاف السنين. وأشارت الدراسة إلى أن بوريس، وهو شبل ذكر، عاش قبل نحو 43 ألفاً و448 سنة.

وعثر جامعو أنياب ماموث على الشبلين اللذين تراوح عمراهما بين شهر وشهرين، كما عثر على شبلين آخرين بالمنطقة في السنوات الأخيرة.

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