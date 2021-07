عقوبات مشددة بانتظار صاحب مقلب «نوبات كورونا المرعبة» في مترو موسكو (فيديو)

طالب الادعاء العام في موسكو بسجن شاب مخادع قام بتمثيل دور مصاب ب«كورونا» في مترو أنفاق المدينة فبراير الماضي، مثيرا حالة من الهلع بين ركاب القطار ومرتادي شبكة المترو.

وطالب المدعي بسجن المتهم الأول 4 سنوات، وشخصين آخرين شاركاه في تمثيل الخدعة 3 سنوات. وزعم مدون، وهو من طاجيكستان يدعى كاروماتولو دزابوروف تعرضه لنوبة وسقوطه وسط الركاب في عربة أحد قطارات مترو موسكو، ليقول زميله أنها «نوبة كورونا».

وأصيب الركاب في حالة من الذعر وأخذوا يقفزون مبتعدين عن الشخص الواقع على الأرض، وتدافعوا خارجين من العربة لدى توقفها في المحطة التالية.

ووجهت الاتهامات لدزابوروف ورفاقه بحسب«روسيا اليوم»، بـ«ارتكاب أعمال شغب»، ومن المتوقع النطق بالحكم ضدهم في الثاني من أغسطس، لما كان لهذا المقلب أن يسببه من تدافع قد يودي إلى وقوع ضحايا وإصابات في ساعات الذروة واكتظاظ قطارات المترو وأنفاقه بالركاب.

#Coronavirus stunt could land prankster in jail for 5 years#Viral pic.twitter.com/9Swsdb6PEu