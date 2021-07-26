وائل كفوري متهم بسرقة "البنت القويّة" وهذا اللحن الأصلي .. بالفيديو والصور

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت أغنية الفنان اللبناني وائل كفوري، “البنت القويّة” نجاحاً كبيرًا لكن هذا النجاح الذي تجسّد بمليوني مُشاهدة وأكثر أثار جدلا أكبر، وتحديدًا ألحان الأغنية التي بدت وكأنها مُتطابقة مع أغنية “سكّر” للفنان السوري كرم صليبي.

صليبي من جهته هو الذي أثار الجدل حول أغنيته “سكر”، ومدى التشابه مع أغنية الكفوري، لكنّ الملامة هُنا تقع على صاحب اللحن سليم عساف، فالفنان عادةً يختار الأغنية مع مُلحّنها دُون التّدقيق بمصدر لحنها، إلا أنّ ذلك لا يمنع معرفة البعض بأنّ أغنية ما حُقوقها للفنان هذا، أو ذاك، ويدفع الأطراف للنّزاع القضائي.

وتعود الأغنية للعام 2019، أيّ قبل إصدار أغنية “البنت القويّة” هذا الصيف، ووصل حد التشابه إلى التطابق، وسط تساؤلات من صاحب الأغنية إذا كانت تخاطر أفكار بالفعل.

وقال صليبي لأحد المواقع الفنيّة المحليّة اللبنانيّة: “إن اللحن مُتشابه إلى حد كبير، مُتسائلاً إن كان الموضوع “تخاطرًا” أم “سرقة” فنية، وقال: “ممكن يكون تخاطر فعلًا بس تخاطر زيادة.. وحبّيت نزّل الموضوع ستوري مش أكتر”.

وأشار صليبي في ذات التصريح إلى أنه لا يستطيع الجزم بأمر السّرقة الفنيّة وقد يكون الموضوع تخاطرًا فقط، وقال: “يعني شو بدّه يعرّفه بغنيّتي، بس حتّى الكلمات شبه بعض، غنيّتي اسمها سكر، وأغنية البنت القويّة تحمل جملة سكر على مربى”.

وكان الملحن سليم عساف قد أشار في مُقابلة تلفزيونيّة، إلى جملة سكّر على مربّى التي وردت في الأغنية التي غنّاها كفوري، وقد قال إنها الجملة التي حظيت باهتمام وإعجاب الجُمهور، ويقول كفوري فيها: “يا ويلي من حبّه.. سكّر على مربّى.. إحساسها أنا وجنبها مش معقول”.

كرم صليبي لم يُحقّق شهرةً فنيّةً واسعة، لكنّه ينتمي لعائلة فنية شهيرة، فوالده الفنان ماهر صليبي، ووالدته يارا صبري، ابنة سليم صبري وثناء دبسي.

ولم يصدر عن الفنان وائل كفوري تعليق حول الجدل الذي أثاره صاحب اللحن المُتشابه مع أغنيته التي تحوّلت لتريند أغنيات هذا الصيف، وفي المطاعم، والسيّارات.

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