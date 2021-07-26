«إنستغرام»: لا مكان لدينا للعنصرية.. يجب أن يشعر الناس بالراحة

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي (إنستغرام) اختبار خاصية جديدة في التطبيق، تتيح حماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات، بعد «موجة العنصرية» التي تفجرت في أعقاب هزيمة منتخب إنجلترا أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث تعرّض ثلاثة لاعبين من ذوي البشرة السمراء في منتخب إنجلترا للتحرش والعنصرية، سواء عبر الإنترنت أم في الواقع.

وقال آدم موسيري، رئيس شركة «إنستغرام»، إن الخاصية الجديدة التي تسمى «الحدود»، تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات، من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتاً إذا شعروا بأنهم مستهدفون برسائل مسيئة.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» عن موسيري القول «لا مكان للعنصرية والتحريض على الكراهية في (إنستغرام). يجب أن يشعر الناس بالراحة، وأن يشعروا بالأمان في التعبير عن أنفسهم».

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