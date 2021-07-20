«ناسا» في تصريح صادم: دلائل على وجود حياة قديمة في المريخ تم محوها

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن فريق علماء تابع لوكالة الفضاء الأميركية أن أدلة على وجود حياة قديمة على سطح كوكب المريخ قد تم محوها، بعد أن اكتشفت المركبة الفضائية الأميركية «كوريوزيتي» أن أجزاءً من السجل الصخري للكوكب الأحمر قد أزيلت.

ويحتوي المريخ على عدد هائل من الصخور والمعادن القديمة مقارنة بكوكب الأرض ومن أجل محاولة جمع المزيد من المعلومات حول تاريخ الكوكب أرسلت المركبة كوريوزيتي. وباستخدام أداة لتحديد «انحراف الكيمياء والمعادن بالأشعة السينية» قارن العلماء العينات المأخوذة من منطقتين على بعد 400 متر تقريباً من بعضهما البعض.

وكان المثير للدهشة أنهم اكتشفوا أن نصف المعادن التي توقعوا العثور عليها في منطقة واحدة مفقودة وتم استبدالها بأحجار غنية بأكاسيد الحديد والتي تعطي المريخ لوناً أحمر.

ونقل موقع «مونت كارلو» عن توم بريستو الباحث الرئيسي في وكالة ناسا: «كنا نعتقد أنه بمجرد تشكل هذه الطبقات من المعادن الطينية في قاع»فوهة غيل"، فإنها تبقى على هذا النحو وتحافظ على وضعها الذي تشكلت عليه منذ مليارات السنين. لكن المحاليل الملحية في وقت لاحق حطمت هذه المعادن الطينية أو ما يطلق عليه اسم معادن الصلصال.

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