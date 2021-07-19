عراقي لم ينم منذ عشرين عاماً..15 دقيقة أطول مدة (فيديو)

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

منذ نحو عشرين عاماً لم يتمكن المواطن العراقي سعد نعيم جبار، من النوم لأكثر من 15 دقيقة متواصلة، وأكد سعد أن الحالة التي تلازمه تعود نتيجة أمر حصل معه أثناء خدمته في الجيش العراقي، لكن دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية عن الأمر الذي حدث معه.

وحول أسباب هذه الحالة الغريبة، يقول ابن عم سعد، محمد في حديث لمنصة «NRT عربية»، و«طيف بوست»، إن سعد تعرض لحادثة أثناء عمله في الجيش العراقي.

وأشار محمد إلى أن سعد لا يستطيع النوم منذ نحو عشرين عاماً بشكل طبيعي، مؤكداً أنه لا ينام أكثر من خمسة عشر دقيقة متواصلة.

ونوه محمد أن العائلة حاولت علاجه بشتى الطرق والوسائل المتاحة، بما في ذلك أخذه إلى أطباء وروحانيين كذلك الأمر، لكن دون أي فائدة.

ولفت سعد، أن بعض الأطباء الذين شاهدوا حالته أبلغوه بوجود تلف في الدماغ يؤدي إلى عدم قدرته على النوم بشكل متواصل، فيما قال آخرون أن عدم القدرة على النوم ترجع إلى مرض نفسي يعاني منه.

وتشير دراسات حول الحالات المشابهة لحالة سعد، إلى أن الأشخاص الذين لا يشعرون بالرغبة في النوم مطلقاً لديهم حالة تسمى «متلازمة مورفن».

وبحسب الدراسات فإن هذه الحالة لا تسبب الموت للأشخاص الذين يعانون منها كما يحدث عند حرمان الأشخاص العاديين من النوم لمدة عشرة أيام متواصلة.

وأكد الباحثون أن الأشخاص المصـابين بهذه الحالة لا تصيبهم أعراض قلة النوم العادية مثل ضعف الذاكرة أو القدرات المعرفية أو التركيز.

"حالة نادرة".. عراقي لم ينم منذ أكثر من عشرين عاماً.. إليكم قصته! pic.twitter.com/zez9SvKB48 — طيف بوست (@taifpost) April 18, 2021

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