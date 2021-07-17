الداخلية المصرية تكشف حقيقة حادثة السيارة المحملة بالحمير

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفى مصدر أمني في الداخلية المصري صحة ما تم تداوله في وسائل اعلام عربية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بالحمير، بعضها نافق وكانت متجهة لبيعها بالقاهرة، إلى بعض مصانع اللحوم.

وأكد المصدر بحسب عدد من الصحف المحلية، أن السيارة المحملة بالحمير، كانت متجهة بحمولتها إلى حديقة الحيوان في الجيزة، بتفويض صادر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وكانت الأمن المصري بحسب الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع، قد ضبط سيارة في ساعة متأخرة من الليل، أثارت شكوك الضباط المكلفين بخدمة طريق سنورس بمحافظة الفيوم في مصر، الذين فوجئوا أن السيارة محملة بـ 20 حمارا بينها حمير نافقة.

وأفاد الضباط أن السيارة كانت تحمل 20 حمارا بينها حمير نافقة بإجمالي 3 آلاف كيلو لحوم حمير، كانت في طريقها من مركز سنورس لمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وأكدت مصادر أمنية أن السائق كان ينقل الحمير من مركز سنورس، تمهيداً لتوصيلها إلى بعض مصانع اللحوم بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تقوم بإدخالها في صناعة اللحوم المفرومة والمُصنعة والكفتة تمهيداً لتوزيعها على المطاعم في القاهرة خلال عيد الأضحى المبارك.

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