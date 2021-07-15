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    إطلاق آلاف الأسماك من طائرة يشعل «السوشال ميديا» (فيديو)

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
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    حقق مقطع فيديو لطائرة تلقي آلاف الأسماك إلى إحدى بحيرات ولاية يوتا الاميركية، انتشارا عالميا، وتداولة رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

    ويبدو إطلاق الفيديو شبيها بانفجار قنبلة، وأشارت صحيفة «لايف ساينس» قسم موارد الحياة البرية في الولاية يقوم بإلقاء الأسماك من الطائرات، لرفد الحياة البرية منذ عام 1956.

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