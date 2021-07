إطلاق آلاف الأسماك من طائرة يشعل «السوشال ميديا» (فيديو)

حقق مقطع فيديو لطائرة تلقي آلاف الأسماك إلى إحدى بحيرات ولاية يوتا الاميركية، انتشارا عالميا، وتداولة رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ويبدو إطلاق الفيديو شبيها بانفجار قنبلة، وأشارت صحيفة «لايف ساينس» قسم موارد الحياة البرية في الولاية يقوم بإلقاء الأسماك من الطائرات، لرفد الحياة البرية منذ عام 1956.

FISH DROP: Thousands of fish were dropped from a plane into lakes near Bicknell, Utah July 6. The goal is to restock the lakes, which are only accessible by plane. The Utah Division of Wildlife Resources says, "survival of aerial-stocked fish is incredibly high." pic.twitter.com/7Q3RFPHLsE