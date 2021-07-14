قرية مصرية تحتفل بقرار سعودي أنصف «شهيد لقمة العيش»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

شهدت قرية كفر عرب في محافظة الغربية، حالة من البهجة والفرحة بين الأهالي وأسرة الشاب فتحي محمد محمود عوض، الذي عرفت قصته إعلاميا ب «شهيد لقمة العيش»، بعد لقي مصرعه طعنا بسكين على يد شخص سعودي الجنسية، أثناء فترة عمله بالمملكة أوائل 2017، بينما كان يدافع عن شرف إحدى الفتيات التي حاول شاب سعودي التحرش بها.

مصدر الفرحة أن القضاء السعودي، اقتص للعائلة واصدر حكمه بتنفيذ حكم الإعدام في حق المواطن السعودي، رغم أن الدية التي عرضتها اسرة القاتل وصلت إلى 100 مليون جنيه، لكن الاسرة رفضت اي تنازل عن حق ابنها.

الشاب المصري كان يعمل في سوبر ماركت بمنطقة القصيم بالسعودية، وتدخل لمنع القاتلوشقيقه من التحرش بفتاة داخل المحل، فقام المتهم بقتله بثلاث طعنات بسكين في أنحاء جسده حتى توفى في الحال، وحاولت أسرة القاتل التوصل إلى أسرة المجني عليه في مصر، وعرضوا مبالغ مالية وصلت إلى 100مليون جنيه.

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