مصر.. قاتل «عريس البحيرة» يأخذ هاتف القتيل وينسى جواله بجوار الجثة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تسببت حادثة قتل شاب ( 25 سنة عاما) في محافظة البحيرة المصرية، بموجة من الحزن والغضب، خاصة وان الشاب المغدور كان يستعد لحفل زفافة بعد أيام قليلة من اليوم الذي وقعت فيه الحادثة التي عرفت إعلاميا باسم «عريس البحيرة».

وكشفت التحريات مفاجأة، حيث تبين أن القاتل استولى على هاتف الشاب المجني عليه، ونسي هاتفه المحمول بجوار الجثة. كشفت التحريات أن المجني عليه كان يوم الواقعة المفجعة عائد إلى منزله، وشاهده القاتل يقف بجوار سيارة، ويتحدث في هاتفه المحمول لأنهما جيران.

وأضافت التحريات بحسب صحيفة «الوطن» أن المتهم أحضر فأسًا صغيرة، وتربص بالمجني عليه من الخلف وعاجله بعدة ضربات على رأسه من الخلف حتى سقط على الأرض، وبعد تأكد المتهم من وفاة المجني عليه قام بسرقة هاتفه المحمول، وهرب من مسرح جريمته، وأثناء الابتعاد عن مسرح الجريمة تبين للمتهم أن هاتف المجني عليه مفتوح مع طرف آخر وكانت خطيبته، فأغلق المتهم التليفون وهرب، لكنه لم ينتبه في الوقت نفسه أنه نسي تليفونه الشخصي بجوار الجثة.

وأوضحت التحريات، المعلومة الأكثر غرابة وهي أن المتهم ميسور الحال ولديه سيارة ملاكي ووالده كان يعمل في أحد البنوك الكبري بالمحافظة، وهو وأسرته جيران أسرة المجني عليه منذ فترة قريبة.

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