شريحة تحت الأظافر تحمل كل بيانات التواصل .. خدمة يقدمها صالون تجميل في دبي ..(صور وفيديو)

المصدر: ديانا أيوب- الإمارات اليوم

ابتكر صالون تجميل في دبي طلاء أظافر (مانيكير) يحتوي على شريحة متناهية الصغر تحمل بيانات التواصل الرقمي الخاصة بعملائه. ويمكن لزبائن صالون «لانور بيوتي لاونج» بالقرب من مركز دبي التجاري تحميل ما يرغبون فيه من معلومات على شريحة إلكترونية دقيقة عبر تطبيق متاح على هواتف آيفون أو الهواتف بنظام أندرويد.

بعد ذلك يتم لصق الشريحة على الأظافر بالطلاء.

وتحدثت مديرة "لا نور بيوتي لاونج" نور مكارم ل" الامارات اليوم" عن هذه الخدمة وكيف تبلورت فكرتها، قائلة: "بعد انتشار فيروس كورونا والحاجة الى تقليل الاحتكاك المباشر مع الناس، فكرت في تقديم خدمة مفيدة في تخفيف التواصل الاجتماعي والتعامل الورقي، فكانت فكرة وضع الشريحة التي تحفظ معلومات بطاقة العمل الشخصية على الظفر، وهذه الشريحة قد تم تنفيذها بحجم صغير جدا، وذلك كي يتم تثبيتها على الظفر بشكل غير بارز، وهذا كان التحدي الأبرز في تنفيذها، ولكنها نفذت ووضعت بشكل يشبه تثبيت الاكسسوارات على الأظافر والتي تكون مزينة للظفر ومفيدة.

ولفتت مكارم الى ان التكنولوجيا الموجودة في هذه الشريحة هي نفسها التي تستخدم في الجوالات والتي تحمل خاصية الدفع، وبالتالي تعتبر آمنة تماما، وبدلا من استخدام بطاقة العمل الشخصية، تم العمل على وضع المعلومات الشخصية على الشريحة، ويتم تثبيتها على الظفر بواسطة لاصق، وبعد ذلك يتم وضع اللون على الظفر، علما انه حين تتم إزالة اللون عن الظفر سوف تدمر الشريحة بكل ما تحمله من معلومات.

يمكن للشريحة تخزين حسابات الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الأساسية الأخرى. ويستطيع مستخدمو الهواتف الذكية في وقت لاحق مسح الشريحة الدقيقة للحصول على بطاقة العمل الرقمية.

وتقول نور مكارم إن صالونها هو الأول في الإمارات الذي يقدم هذه الخدمة.، و العملاء يتوافدون عليها لتجربة الابتكار الجديد منذ أن قامت بنشر الفكرة على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنشاطها التجاري قبل نحو شهر.

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