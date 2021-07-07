دبي تشهد نجاح أول جراحة بالمنطقة بأصغر روبوت في العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت دبي نجاح أول جراحة باستخدام أصغر روبوت في العالم، لمريض شاب، استغرقت 20 دقيقة، وتولى فريق طبي متخصص بالمستشفى السعودي الألماني في دبي، الإشراف على إجراء الجراحة بالروبوت «فيرسوس»، وهي أول عملية من نوعها في المنطقة.

وكان المريض، البالغ من العمر 30 عاماً، حضر إلى المستشفى يعاني تورم أعلى الفخذ وانتفاخه، وألماً شديداً يصعب معه الانحناء أو التحرك أو حتى السعال.

وقالت إدارة المستشفى، إن الفحص الطبي أظهر أن المريض يعاني فتقاً إربياً، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وقال استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، الدكتور علاء العجيل، إنه تقرر إجراء عملية عاجلة للمريض، وبعد الحصول على موافقة الشاب، تم إجراء العملية باستخدام الروبوت الجراحي، وجرت العملية في وقت أقل من المعتاد، لم يزد على 20 دقيقة، وبدقة كاملة، وكلّلت بالنجاح، وتعافى المريض كلياً من الأعراض والآلام.

وذكر العجيل أن المريض خرج من المستشفى بعد 24 ساعة، بصحة جيدة ودون أي مضاعفات، مضيفاً أنه تم إجراء العملية من خلال ثلاث فتحات، لا يزيد حجمها 8-12 ملم، وتم إدخال أذرع الروبوت التي أجرت الجراحة بإشراف الفريق الطبي، من خلال لوحة تحكم عن بعد.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالإمارات، الدكتورة ريم عثمان، إن إدخال الجراحة الروبوتية في العمليات يوفر الدقة الكاملة.

وأضافت أن إدخال الجيل الجديد من الروبوت الجراحي «فيرسوس»، يتيح للأطباء أداء العمليات الجراحية بشكل أسرع، ويوسّع نطاق العمليات الجراحية، لتشمل جراحات استئصال الرحم، وجراحات الأذن والأنف والحنجرة، وإصلاح الفتق، وإزالة البروستاتا، وجراحة أورام البطن الحميدة والخبيثة، وجراحة السمنة، وجراحة القولون والمستقيم، وجراحة المسالك البولية، من دون آلام أو مضاعفات، مقارنة بالجراحة التقليدية.

وذكرت أن جراحة الروبوت تسهم في تغيير واقع العمليات الجراحية نحو الأفضل، وتحقيق نتائج تصب في مصلحة المرضى.

وأكدت أن جراحة الروبوت تسهم في تغيير واقع العمليات الجراحية نحو الأفضل، وتحقيق نتائج تصب في مصلحة المرضى، موضحة أن الروبوت «فيرسوس» مزود بكاميرا تتيح الدوران حول الأعضاء، وتمتاز أذرعه بالمرونة والدقة الشديدة، مقارنة بالأذرع البشرية.

وقالت إن الجراحة الروبوتية تمتاز بالعديد من المزايا، على عكس الجراحة المفتوحة، منها تقليل وقت الجراحة، وتقليل حجم الجرح، والحد من نزيف الدم، وتقليل مخاطر العدوى، وعدم الحاجة إلى المسكنات، مشيرة إلى أن 90% من المرضى يعودون إلى منازلهم في يوم إجراء العملية نفسه، وبالتالي تقليل زمن التعافي الكامل.

• المريض خرج من المستشفى بعد 24 ساعة.

• تم إدخال أذرع الروبوت من خلال لوحة تحكم عن بُعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news