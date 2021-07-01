«تيك توك» يحذف أكثر من 7 ملايين حساب لقاصرين

المصدر: د.ب.ا

قال تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي، منصة مقاطع الفيديو القصيرة الشائعة، إنه حذف أكثر من 7 ملايين حساب تخص أطفالا أقل من 13 عاما خلال الربع الأول من العام الجاري، في خطوة مهمة تتعلق بتطبيق المرحلة السنية المطلوبة لمستخدمي التطبيق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في منشور اليوم إن من بين 1ر11 مليون حساب تم حذفها لانتهاكها توجيهات التطبيق، كان هناك 26ر7 مليون حساب لمستخدمين يعتقد أن أعمارهم دون العمر المسموح به. وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها تيك توك عدد حسابات القاصرين التي قام بحذفها.

وفي الولايات المتحدة، يتعين على مواقع الإنترنت الحصول على تصريح من الوالدين قبل جمع المعلومات الخاصة بالأطفال أقل من 13 عاما، وفقا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. إلا أن العديد من الأطفال يراوغون بشأن عمرهم وينشئون حسابات على مختلف مواقع التوصل الاجتماعي، مثل انستجرام ويوتيوب.

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