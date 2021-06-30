يقود سيارته منذ 34 عاماً دون رخصة في ألمانيا

المصدر: شتامباخ (ألمانيا) ■ د.ب.أ

اكتشفت الشرطة الألمانية رجلاً تمكن من قيادة سيارته على مدار 34 عاماً، من دون رخصة قيادة.

وأوضحت الشرطة الألمانية، أمس، أنها فتشت الرجل الذي تجاوز حدود السرعة، لتكتشف أنه لا يملك رخصة قيادة سارية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأضافت الشرطة أن الرجل (69 عاماً)، فقَد رخصة القيادة في عام 1987، ومنذ ذلك الحين يقود السيارة من دون رخصة.

وبعد تفتيش الرجل في مدينة شتامباخ بولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، في 16 يونيو الجاري، أقيمت دعوى ضده بتهمة القيادة من دون رخصة.

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