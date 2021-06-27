مفاجآت صيف دبي: انتظروا عروضاً مذهلة بداية من الخميس المقبل

المصدر: ديانا أيوب - دبي

بطيف واسع من الفعاليات والعروض المبهجة التي تتواصل على مدار 10 أسابيع، تنطلق الخميس المقبل الدورة الـ 24 من مفاجآت صيف دبي، التي تمزج بين تجربة التسوق والترفيه والمتعة العائلية لسكان دبي وزوارها في الفترة الممتدة بين الأول من يوليو وحتى الرابع من سبتمبر المقبلين.

وتقدم الدورة الجديدة من «المفاجآت» العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة. ويسلط الحدث الضوء على مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة، إذ تتبع جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق والمعالم السياحية المشاركة إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتشمل الاحتفالات الافتتاحية للدورة الجدية العروض الضوئية المذهلة التي ستقام في اثنين من أشهر معالم المدينة وهما دبي فستيفال سيتي مول من خلال عرض «تخيّل»، و«دبي مول وبرج خليفة» عبر عرض نافورة دبي الراقصة.

ويتميز الموسم الجديد أيضاً بعروض مراكز التسوق والأنشطة المتنوعة والحفلات الغنائية التي يحييها نجوم عرب وأجانب، ومن أبرزهم الفنان اللبناني راغب علامة، والنجمة فايا يونان.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اليوم الأحد، عن أجندة مفاجآت صيف دبي في مؤتمر صحافي عقد في «ذا ڤيو آت ذا بالم» في نخلة جميرا بدبي، وهي منصة المشاهدة التي جرى افتتاحها أخيراً في الطابق 52 لتقدم إطلالة شاملة على المدينة.

أما العروض الترفيهية فتتسم بأنها تتوجه إلى جميع أفراد الأسرة مع التركيز على الأنشطة الترفيهية للأطفال، إذ سيعود عالم مدهش مع التجديد في الشخصية في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف سيتي ووك شخصيات السنافر، التي ستحول ساحة سيتي ووك إلى أرض العجائب على طراز السنافر مع كثير من الأنشطة والألعاب التي تمتع جميع أفراد العائلة.

وفي ابن بطوطة مول تحل شخصيتا توم وجيري الكلاسيكية المحبوبتان في إطار تجربة توم آند جيري تشيز تاون، وتتيح هذه الفعالية للجمهور الاستمتاع بالألعاب والقاء التحية على توم وجيري، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية المباشرة التي تقدم أشهر أغاني سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة.

وتشهد الدورة الـ 24 من المفاجآت للمرة الأولى إطلاق فعالية أسبوع المطاعم خلال الصيف، إذ يمكن لعشاق الطعام زيارة عدد من أفضل المطاعم في دبي، وتناول وجبات الفطور والغداء والعشاء بأسعار تنافسية.

كما تضم الفعاليات الخاصة بالطعام والتخفيضات عليها، عرض وليمة عيد الأضحى في 20 و21 يوليو المقبل، ويضم العرض أكثر من 20 فعالية وقائمة طعام وعرضاً ترويجياً في مختلف أنحاء المدينة خلال فترة العيد.

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