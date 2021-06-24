حملة تبرعات ليتأكد "مؤمنون" أن الأرض ليست مسطحة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أطلق مواطن أسكتلندي حملة تمويل جماعي تهدف إلى إرسال واحد من المؤمنين بأن الأرض مسطحة، إلى الفضاء حتى يتمكن بهذه الطريقة من التأكد أنها كروية فعلاً ويتوقف بالتالي هو وأمثاله من مناهضة العلم ومعاندة الحقائق العلمية.

وأوضح موقع "مونت كارلو"، أن صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية نشرت أن مارك جود، وهو بريطاني يبلغ من العمر 37 عاماً، لم يعد قادراً على تحمل الحجج التي لا أساس لها التي يقدمها بعض أصدقائه ويجادلون من خلالها بأن الأرض مسطحة. ويعتقد أنصار هذه المقولات الموروثة من عصر ما قبل انتصار العلم على الغيبيات أن هناك مؤامرة تتعلق بشكل الأرض وتزرع في العقول أنها كروية بينما هي مسطحة. وأطلق جود صفحة GoFundMe الخاصة به بهدف جمع 350 ألف يورو لإطلاق أول رحلة إلى الفضاء معادية لنظرية المؤامرة تلك في وقت لاحق من عام 2021.

وفي محاولة منه لتحقيق الهدف المنشود، حاول مارك جود استمالة مجموعة من أكبر القامات في مجال استكشاف الفضاء وعلومه مثل إيلون ماسك، وريتشارد برانسون، لمحاولة الحصول على دعمهم. وسيتمكن واحد من المحظوظين بين المؤمنين بنظرية المؤامرة حول تسطيح الكرة الأرضية من السفر إلى الفضاء وتخييب آمال أقرانه". وأضاف جود: "لكن الأمر يجب أن يتعلق بواحد من المؤمنين بهذه النظرية من المعروفين والمعترف بهم من قبل أمثاله من أجل تعظيم تأثير الرحلة على الباقين.

وتحاول وسائل التواصل الاجتماعية الآن اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار المعلومات المضللة حول الشكل المسطح للكرة الأرضية والآخذة في الانتشار على هذه المنصات. وفي العام الماضي توفي رجل بعد أن أطلق نفسه في الهواء باستخدام صاروخ محلي الصنع لإثبات أن الأرض مسطحة.

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