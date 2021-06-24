القرية العالمية تبني مزيداً من جسور التعاون

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعداداً لموسمها الـ26، وقّعت القرية العالمية في دبي اتفاقية تعاون مع «اي إس إم جلوبال»، المتخصصة في مجال إدارة الموقع والخدمات.

وأعلنت الوجهة الترفيهية العائلية الشهيرة، أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار جهودها لتوطيد أسس العلاقات والتعاون الدوليين.

وقالت مدير إدارة أول للشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية، خديجة خليفة: «نتطلع لاستكشاف العديد من الفرص الجديدة من خلال تعاوننا الجديد مع واحدة من ألمع العلامات في العالم التي تشاركنا رؤيتنا في الابتكار، في الوقت الذي نقترب فيه من موعد انطلاق موسمنا الـ26».

وأضافت: «تعد منظومة شراكاتنا جزءاً لا يتجزأ في ضمان تقديم التجارب المميزة لضيوفنا».

وتتعاون القرية العالمية مع عدد من أكبر العلامات في المنطقة، وفي مقدمتها «طيران الإمارات»، ما أسهم بدور فعّال في خلق مجموعة واسعة من الفرص المبتكرة.

من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي في «اي إس إم جلوبال»، إيان كامبيل: «نتشارك مع القرية العالمية في رؤيتنا نحو توفير تجارب حيّة وإبداعية مبتكرة، يستمتع من خلالها الضيوف بأروع الأوقات في ظل إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الفاعلة، ودورها في تعزيز الفرص والإمكانات».

وستفتح القرية العالمية أبوابها، وتستقبل ضيوفها، خلال أكتوبر المقبل، لمواصلة بناء الجسور بين الثقافات.

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