صور..تمثال غريب يثير الذعر في مدينة مصرية والسكان يصفوه ب" الشيطان"

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

أثار تمثال غريب الشكل الجدل والخوف بين سكان مدينة الإسماعيلية في مصر، وأبدى الأهالي استياءهم من ظهور هذا التمثال الذي أصاب الأطفال بالذعر، ووصفوه ب"الشيطان"، ونقلت صحيفة " المصري اليوم" عن شهود عيان "أن التمثال ظهر بشكل مفاجئ دون معرفة من صممه، ووضعه في ذلك المكان، ما أصاب العديد بالذعر "

والتمثال عبارة عن رجل مغطى بالأوشحة، ورأسه صغير، وهي ملامح وصفها المواطنون ب"القبيحة والشيطانية"، ما بث الخوف في قلوب المارة بالمنطقة.

ووعدت الجهات المختصة بأن التمثال الغريب ستتم ازالته في الصباح الباكر.

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