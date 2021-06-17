شاهد..هاني شاكر في شكل جديد والجمهور يتساءل: "هاني بتاعنا؟"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نشر الفنان هاني شاكرصورة جديدة له على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي،

وبدا هاني شاكر في "لوك" وإطلالة مختلفة، أثارت حالة من الاستغراب والجدل بين جمهوره، وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "هاني شاكر مين؟.. هاني شاكر بتاعنا"، "والله معرفتك"، "أنا بجد معرفتش حضرتك.. إيه التغيير الحلو ده، طول عمرك جميل وأغانيك أحلى".

هاني شاكر أعلن أخيرا، حصوله وزوجته على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وعلق عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبه شعبًا وحكومة بدوام النجاح والإزدهار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news