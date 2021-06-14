بعض آلام الظهر ترجع إلى مشاكل الفك والأسنان

المصدر: بوخوم -د ب أ

قالت الرابطة الاتحادية لأخصائيّ العلاج الطبيعي المستقلين إن آلام الظهر قد يرجع سببها إلى مشاكل الفك وتشوهات الأسنان فيما يعرف «بخلل المفصل الصدغي الفكي» (Temporomandibular joint dysfunction، وهو خلل يُصيب عضلات المضغ والمفصل الصدغي الفكي وقد تمتد آثاره لتشمل العمود الفقري أيضا.

وتشمل الأعراض الأخرى لهذا الخلل صرير الأسنان وآلام الأسنان وآلام عضلات المضغ أو مفصل الفك والصداع وطنين الأذن، بالإضافة إلى أصوات طقطقة في الفك ومحدودية حركته.

وأوضحت الرابطة أن خلل المفصل الصدغي الفكي له أسباب عدة، مثل وضعية الجسم الخاطئة وقضم الشفاه والأظافر والأقلام، بالإضافة إلى التوتر النفسي.

ويتم علاج خلل المفصل الصدغي الفكي بواسطة العلاج الطبيعي، كما يمكن اللجوء إلى جبيرة الأسنان. وإذا كان السبب يكمن في التوتر النفسي، فإنه يتم اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل. أما إذا كان السبب يرجع إلى مشاكل الفم والأسنان، فإنه يتم الاستعانة بطبيب أسنان.



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