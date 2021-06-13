رائد فرنسي في مهمة أولى بالفضاء الخارجي قريباً

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يستعد رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، للخروج إلى الفضاء الخارجي للمرة الأولى منذ وصوله إلى محطة الفضاء الدولية نهاية أبريل الماضي، كما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.

وسيسير بيسكيه في الفضاء الخارجي الأربعاء والأحد المقبلين، على بُعد 400 كيلومتر من الأرض، لإصلاح لوح شمسي تابع لمحطة الفضاء الدولية، إلى جانب زميله الأميركي شاين كيمبرو الذي أقلع معه.

وسيكون ذلك أول مهمة خارج المركبة الفضائية منذ وصوله في 23 أبريل الماضي على محطة الفضاء الدولية في مهمة «ألفا» التي تستمر ستة أشهر. وكان رائد الفضاء الفرنسي قد خرج إلى المدار خلال مهمته الأولى بين 2016 و2017. وقال بُعيد عودته إلى الأرض «الطلعات (إلى الفضاء الخارجي) أشبه بحلم داخل الحلم. الذهاب إلى الفضاء أمر مذهل، لكن الخروج من المحطة شخصياً شعور مذهل».

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