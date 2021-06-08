البرلمان العربي للطفل يواصل استعداداته لعقد جلسته الثانية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعمال متواصلة يجريها البرلمان العربي للطفل، الذي يتخذ من مدينة الشارقة مقراً له، في إطار استعداداته التي تمضي على قدم وساق لعقد الجلسة الثانية من أعمال الدورة الثانية للبرلمان، والتي من المقرر أن تقام عن بعد بمشاركة أطفال الوطن العربي.

ويكثف البرلمان تواصله مع الدول الأعضاء لعقد الجلسة خلال شهر يوليو المقبل، لاستكمال موضوعاته، وذلك بعد أن جرى التشكيل الجديد لأعضاء البرلمان مع بداية الدورة الحالية من شهر فبراير الماضي. وأكد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، أن الجلسة الثانية ستقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من الـ27 إلى 31 من شهر يوليو المقبل. وأشار الباروت إلى أن التحضيرات تمضي بشكل متواصل مع خلال الدعوات التي وجهت عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مندوبياتها، لدعوة أطفالها النواب المعتمدين للمشاركة في الجلسة الثانية، حيث من المقرر أن تكون المشاركة عن بعد، وذلك لدواعي الاحترازات الحالية، والحفاظ على الصحة العامة جراء فيروس كورونا.

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