صحة.. مشي الأطفال أثناء النوم.. السبب بسيط أم خطير

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن المشي أثناء النوم يعد من الأعراض الشائعة لدى الأطفال، موضحة أنه قد يرجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط مثل التوتر النفسي الناجم عن مشكلات في المدرسة أو الأسرة مثلاً، ومنها ما هو خطير مثل خلل مؤقت في المخ.

وأضافت الجمعية أن الطفل يكون في حالة مختلطة من اليقظة والنوم، مشيرة إلى أنه نادراً ما يتذكر الطفل الأحداث، التي جرت خلال المشي أثناء النوم.

وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ بعض التدابير المهمة لحماية الطفل، مثل تأمين الأبواب والنوافذ جيداً، مع إمكانية وضع سجادة مزودة بإنذار أمام سرير الطفل من أجل تنبيه الوالدين في حال استيقاظ الطفل ليلاً، لحماية الطفل من إيذاء نفسه أو غيره.

وعلى أي حال يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الظاهرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news