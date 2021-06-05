نجمة «تيك توك» إلى الفضاء لإجراء تجارب في ظل انعدام الوزن

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلنت شركة السياحة الفضائية «فيرجن غالاكتيك» عزمها إرسال الباحثة كيلي جيراردي، البالغة 32 عاماً، وهي نجمة «تيك توك» تحظى بشعبية كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي، إلى الفضاء لإجراء تجارب لبضع دقائق في ظل انعدام الوزن.

وتشكّل هذه الخطوة طريقة لكي تُظهر «فيرجن غالاكتيك» طموحها إلى إرسال علماء إلى الفضاء، يسهمون في تقدّم الأبحاث، ويتقنون فن التواصل في هذا الشأن.

ويبلغ عدد متابعي كيلي جيراردي على منصة مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك» أكثر من 400 ألف، فيما يبلغ عدد متابعيها على «إنستغرام» 130 ألفاً، وهي أيضاً مؤلفة كتاب يسعى إلى تعميم فكرة جعل قطاع الفضاء في متناول الجميع.

وتقوم تجربة جيراردي الأولى «أستروسكين» على وضع أجهزة استشعار تحت بزتها لجمع البيانات الحيوية. وسبق أن اختُبر الجهاز في محطة الفضاء الدولية، ولكن ليس أثناء مرحلتي الإقلاع والهبوط، أما الاختبار الثاني فيهدف إلى دراسة سلوك السوائل في الفضاء.

ورأت جيراردي أن رحلتها «بمثابة حلم»، ولو أنها تقتصر على بضع دقائق في الفضاء، إذ إن الباحثة لم تكن حتى الآن قادرةً إلا على ركوب الرحلات الجوية المكافئة التي توفر بضع ثوانٍ فحسب من الجاذبية الصغرى.

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