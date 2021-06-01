هالة صدقي إلى"بيت الطاعة".. هذا رأي الأزهر والكنيسة

المصدر: متابعة- الإمارت اليوم

تناولت عدد من وسائل الإعلامية المصرية، رأي الأزهر والكنيسة في موضوع "بيت الطاعة"، بعد قيام زوج الفنانة المصرية هالة صدقي بطلبها إلى"بيت الطاعة"، وتحول الامر إلى سجال على منصات التواصل الإجتماعي، خاصة أن الفنانة هالة صدقي تنتمني إلى الديانة المسيحية.

ونقل موقع "أهل مصر"، عن رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال، قوله إن "الديانة المسيحية ليست فيها بيت طاعة، ولكن المسيحيين في مصر يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة الإسلامية"، متابعا: "الموضوع يخص قانون الأحوال الشخصية وليس له علاقة بالديانة".

ونقل الموقع تصريحات عن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، خلال برنامج "الإمام الطيب"، وقوله "لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية"، لافتا إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة"، منوها بأن العلماء نبهوا إلى أن ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية.

ونشرت الفنانة، على "إنستغرام"، صورة من إنذار الدخول إلى الطاعة الذي تلقته على يد محضر. وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر قائلة: "خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line".

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