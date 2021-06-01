دلال عبد العزيز.. جرعات كبيرة من الأوكسجين والعائلة بملابس ملونة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

رغم ثبوت شفاء الفنانة دلال عبد العزيز، من فيروس كورونا، إلا أن تداعيات نتائج إصابتها مازالت خطرة، وتضع حياتها في دائرة الخطر، وتفرض وضعا عائليا صعبا على اسرتها التي لجأ أفراد الأسرة لارتداء الملابس الملونة حتى لا تشعر بوفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أخيرا.



وبحسب مصادر طبية مقربة، فإن أعراض ما بعد كورونا، الذي تعاني منه دلال عبد العزيز لا يوجد علاج محدد لها، وإنما تستلزم الحصول على مجموعة من أدوية بغرض تنشيط الجسد ومساعدته في المقاومة والعودة مرة أخرى إلى حالته الطبيعية.

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الدكتور حسام حسني، كشف في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب، أن دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأوكسجين بجرعات عالية، وبشكل مستمر عن طريق الأجهزة المساعدة للتنفس.

ولاتزال اسرة الفنانة حريصة على إخفاء خبر رحيل سمير غانم عنها، حيث يرتدون جميعا الملابس الملونة دون السوداء.

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