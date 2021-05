فيديو..بركان إفريقيا العملاق يثير الرعب والآلاف يفرون من بيوتهم

وثقت مقاطع فيديو حالة ذعر تسببت بفرارالآلاف من سكان مدينة غوما، في الكونغو الديمقراطية، بعد تحذير السلطات من ثوران وشيك لبركان في المنطقة يعد الأنشط في العالم، ويعرف باسم بركان إفريقيا العملاق.

ورصدت لقطات فيديو جرى تداولها على نطاق واسع قافلة طوليلة من المركبات التي حملت أعداد من السكان وما تيسر حمله من الأمتعة.

As volcano Nyriagongo may erupt again, the Government of the DRC has ordered the evacuation of the eastern part of Goma.



Long lines of people are seeking their way out, as seen here in Sake, west of Goma.



UNHCR is monitoring closely and will help assess needs of the displaced.