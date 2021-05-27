فيديو..بركان إفريقيا العملاق يثير الرعب والآلاف يفرون من بيوتهم

المصدر:
  • متابعة- الإمارت اليوم
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وثقت مقاطع فيديو حالة ذعر تسببت بفرارالآلاف من سكان مدينة غوما، في الكونغو الديمقراطية، بعد تحذير السلطات من ثوران وشيك لبركان في المنطقة يعد الأنشط في العالم، ويعرف باسم بركان إفريقيا العملاق.

ورصدت لقطات فيديو جرى تداولها على نطاق واسع قافلة طوليلة من المركبات التي حملت أعداد من السكان وما تيسر حمله من الأمتعة.

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