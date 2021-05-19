عدد الطيور على الأرض 6 أضعاف البشر

المصدر: سيدني ■ د.ب.أ

كشف استقراء أجراه علماء أستراليون أن هناك نحو 50 مليار طائر على كوكب الأرض.

ويعني هذا أن عدد الطيور يعادل نحو ستة أضعاف عدد البشر على هذا الكوكب.

وعمل فريق بقيادة ويليام كورنويل من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني على بيانات عن 9700 نوع معروف من الطيور من جميع أنحاء العالم، قالوا إنها تمثل 92% من جميع الأنواع الموجودة.

وجمع الباحثون بين الدراسات الاستقصائية العلمية للأنواع الفردية في مناطق توزيع معينة، مع ما يقرب من مليار إدخال في قاعدة بيانات علم الطيور عبر الإنترنت «إي بيرد». وخلص الباحثون إلى أن هناك عدداً قليلاً نسبياً من الأنواع الشائعة، والعديد من الأنواع النادرة.

ومن بين الطيور الـ10 الأكثر وفرة في العالم: عصفور المنزل (1.6 مليار)، والزرزور الأوروبي (1.3 مليار)، ونورس ديلاوير (1.2 مليار)، وخطاف المخازن (1.1 مليار).

وقال الباحثون في بيان: «هناك عدد كبير من الطيور الفردية في العالم - 50 ملياراً - لكن الفهم الكامل لماذا وكيف وصلت جميعها إلى أعدادها الحالية ستكون له أهمية قصوى في الدراسة المستقبلية للتطور والبيئة والحفاظ عليها».

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