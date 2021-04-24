بالفيديو.. لياقة.. «أدفانس بوش أب»

أكد المدرب الرياضي في «غولدز جيم»، محمد أبوسمرة، أهمية المواظبة على التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الصيام فرصة مميزة للالتزام بالرياضة وخسارة الوزن، بحيث يكون الجسم أكثر جاهزية لحرق الدهون. أما التوقيت المثالي للتمرين في رمضان، فلفت إلى أنه يمكن أن يكون قبل الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون شدة التمارين متوسطة إلى خفيفة، إذ يتم التركيز على الأوزان المتوسطة، مشيراً إلى أن التمرين قبل الإفطار يحمل كثيراً من الفوائد في حرق الدهون وتخفيف الوزن. وفي ما يلي نصائح لتمارين يومية سهلة التنفيذ خلال شهر رمضان الكريم:

يستهدف هذا التمرين عضلات الصدر والأكتاف والترايسبس، ويمكن القيام به بدفع الجسم إلى الأعلى بعد التمدد على الأرض على ارتفاع اليدين والقدمين. يتميز بكون الدفع فيه قوي قليلاً، ويحتوي أيضاً على التصفيق عند الصعود، ما يجعله أصعب من تمرين «البوش أب» العادي.

ويستهدف هذا التمرين الناس المتقدمين في التمارين الرياضية، الذين بات تمرين «البوش أب» العادي سهلاً كثيراً بالنسبة إليهم. يمكن القيام بهذا التمرين من ثلاث الى ستة تكرارات مع إمكانية القيام بثلاث الى خمس جولات على ان تتم ممارسة التمرين من يومين الى ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.

• هذا التمرين للمتقدمين في التمارين الرياضية، الذين بات تمرين «البوش أب» العادي سهلاً كثيراً بالنسبة لهم.

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