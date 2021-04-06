رحيل عزالدين المناصرة.. أحد الأربعة الكبار في الشعر الفلسطيني

المصدر: رام الله - رويترز

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، الشاعر والمفكر الفلسطيني عزالدين المناصرة، الذي توفي أمس، في العاصمة الأردنية عمان، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وقال عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني «برحيل الشاعر العربي الفلسطيني الكبير عزالدين المناصرة (74 عاماً) تفقد الثقافة العربية عامة والفلسطينية خاصة أحد رموزها الكبار».

وأضاف أن العزاء هو «إرثه وأعماله الشعرية والأدبية والنقدية التي تركها حاضرة ومنارة للأجيال». وفاز المناصرة بجائزة دولة فلسطين التقديرية عن مجمل أعماله الشعرية والنقدية في عام 2019. وأصدرت له وزارة الثقافة في عام 2018 مجموعته «لن يفهمني أحد غير الزيتون - مختارات شعرية... وشهادات».

وقال الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في بيان «يعتبر الراحل الكبير واحداً من شعراء فلسطين الكبار، الذين صدقوا القول بالفعل النضالي».

وجاء في البيان أيضاً أن المناصرة «من شعراء المقاومة الفلسطينية منذ أواخر الستينات، حيث اقترن اسمه بالمقاومة والثقافة، وبشعراء مثل محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، أو كما يطلق عليهم مجتمعين الأربعة الكبار في الشعر الفلسطيني».

وأضاف «حيث غنى قصائده مارسيل خليفة وغيره ،واشتهرت قصيدتاه (جفرا) و(بالأخضر كفنّاه)».

غنّى قصائده مارسيل خليفة واشتهرت قصيدتاه «جفرا» و«بالأخضر كفنّاه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news