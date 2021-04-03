10 حيل تجعل الطفل يتناول الخضراوات والفواكه

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

قد يكون إقناع الأطفال بتناول الخضراوات والفواكه واحدة من أصعب المهام التي تواجهها الأم، فغالباً ما يميل الأطفال إلى الأطعمة السهلة والسريعة، مثل الساندويشات، أو رقائق القمح مع الحليب، أو الشطائر والمقليات، مثل قطع الدجاج والبطاطس، ومع وجود حصة يومية من الخضراوات والفواكه يجب على الطفل الحصول عليها، فهنا عدد من الحيل التي يمكن أن تجعل طفلك يتناول هذه الأطعمة المدعمة بالقيم الغذائية الضرورية. إلى جانب الوجبات السريعة، فإن تقليص تناول السكريات لدى الأطفال يعتبر تحدياً آخر أمام الوالدين، وتقترح جمعية القلب الأميركية، أن كمية السكر اليومية الموصى بها لدى الأطفال يجب ألا تتعدى ثلاث ملاعق شاي من السكر في اليوم الواحد أي ما يعادل (12 غراماً) فقط، بينما تحتوي علبة الصودا الواحدة أكثر من 10 ملاعق شاي من السكر أي ما يعادل (40 غراماً)، كما أن هناك كميات كبيرة من السكريات مخفية في الأطعمة، مثل الخبز، والشوربات والخضراوات المعلبة، إضافة إلى وجبات العشاء المجمدة، والوجبات السريعة، حيث تحتوي 75% من الأطعمة المعلبة في الولايات المتحدة على السكر المضاف، ما يعني أهمية الاعتماد بشكل رئيس على الوجبات المعدة منزلياً، وفي ما يلي عدد من النصائح التي ستساعد في جعل الطفل يقبل على تناول الخضار والفواكه:

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