انطلاق مهرجان دبي للمأكولات 2021 بعد غد

المصدر: دبي - وام

ينطلق مهرجان دبي للمأكولات 2021 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - خلال الفترة من 25 مارس الجاري إلى 17 أبريل المقبل.

ويستضيف المهرجان الذي يقام على مدى 24 يوما النسخة الثالثة من فعالية "رحلة في عالم المذاقات" والتي تشمل دروسا في الطهي ومائدة الشيف إضافة إلى تجارب فريدة في عالم الطهي حيث سيكون الذواقة وعشاق التجارب الاستثنائية على موعد مع تجربة لا تنسى مع ألذ الأطباق والنكهات الفريدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة إن "رحلة في عالم المذاقات" تعد واحدة من الفعاليات المفضلة في مهرجان دبي للمأكولات بفضل ما تقدمه من مغامرات فريدة من نوعها في دبي إضافة إلى ما تتضمنه من قائمة مختارة بعناية للفعاليات الأبرز والأكثر تشويقا في عالم الطهي بالمدينة ..لافتا إلى استضافة المهرجان مجموعة واسعة من التجارب المتفردة للذواقة والتي تتنوع من لقاء الطهاة وهم يضعون لمساتهم الإبداعية على أطباقهم وكذلك تناول الطعام في الهواء الطلق تحت النجوم في الصحراء ليستمتع الجميع بتجارب متنوعة تلبي أذواقهم.

ويتضمن برنامج "رحلة في عالم المذاقات" أكثر من 18 فرصة فريدة موزعة على ثلاث فئات رئيسية هي حصص الطهي "ماستر كلاس" ومائدة الشيف وتجارب التذوق.

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