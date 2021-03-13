وفاة 8 مرضى "كورونا" انقطع عنهم الأوكسجين في مستشفى أردني

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف مصدر طبي أردني اليوم عن وفاة ثمانية من مرضى كورونا (حسب أرقام أولية) صباح اليوم جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد الحكومي، فيما أصيب عدد من المرضى بحالات اختناق وحالتهم "خطرة".

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين لـتلفزيون “المملكة” إن وزير الصحة وصل لمستشفى السلط بعد أنباء عن انقطاع الأكسجين فيه، وأنه اجتمع مع المسؤولين في المستشفى.

ولاحقا ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل لجنة على أعلى المستويات بمشاركة النيابة العامة للتحقيق بما حدث في مستشفى السلط.

وكانت قوة أمنية كبيرة قد تواجدت في محيط المستشفى احترازيا.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه أرقام الإصابة في الاردن بشكل دراماتيكي حيث تراوحت في الايام الأخيرة بين 7 و 8 آلاف إصابة يومياً.

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