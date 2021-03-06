جيرست: كنت أعتقد أن روّاد الفضاء خارقون

المصدر: مانهايم - د.ب.أ

قال رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست إنه كان يتوقع الرفض، عندما تقدم في عام 2008 بطلب لوكالة الفضاء الأوروبية لإرساله إلى الفضاء.

وأضاف رائد الفضاء البالغ من العمر 44 عاماً «كنت أعتقد أن روّاد الفضاء يجب أن يكونوا رجالاً خارقين، وكان من الواضح لي أنني مجرد رجل عادي».

وأوضح جيرست، في إشارة إلى الإحصاءات التي كان مطلعاً عليها: «يتقدم آلاف الأشخاص، ويتم اختيار أربعة إلى ستة فقط، وسيكون من الغرور الاعتقاد بأنني سأحصل بالطبع على هذه الفرصة، بل إن الأمر يتعلق على الأحرى بمنح حلمك فرصة عادلة».

وقُبل طلب الخبير الجيوفيزيائي، إذ توجه إلى محطة الفضاء الدولية في عامي 2014 و2018.

ولأول مرة منذ أكثر من عقد، تبحث وكالة الفضاء الأوروبية عن رواد فضاء جدد. وتتطلع إلى ضم رائد فضاء يعاني إعاقة جسدية إلى فريق الاحتياط الخاص ببرنامجها «parastronaut».

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